Варшава, , 10:04 — REGNUM Разгерметизацию на нефтепроводе «Дружба» обнаружил его оператор из Польши PERN. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба польской компании.

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во вторник (11 октября — Прим. ред.) поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по этой нитке трубопровода поставляется нефть в Германию, и уточняется, что на место происшествия были направлены аварийные службы PERN и польских пограничников для оценки ситуации, и безопасности территории, а также для проведения восстановительных работ.

При этом причины произошедшего в настоящее время неизвестны.

«Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — добавляется в сообщении.

Отметим, через нефтепровод «Дружба» Россия экспортирует свою нефть в страны Европы.