Москва, , 10:04 — REGNUM Российская сторона будет настойчиво добиваться допуска к расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

Премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон ранее заявила, что Россию не допустят к расследованию диверсии на газопроводах. Как сообщало ИА REGNUM, Андерсон сослалась на конфиденциальный характер расследования.

«Европа безмолвствует. Но это их выбор. Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании», — подчеркнул Грушко в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что рассуждать о мотивах отказа Стокгольма от сотрудничества по расследованию бессмысленно, так как решения принимаются в других столицах. Осуществилась мечта тех, кто мечтал сделать Балтийское море внутренним морем НАТО. Теперь по фундаментальным интересам европейцев нанесён удар — совершён теракт против газопроводов.

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