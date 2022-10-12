Новосибирск, , 10:04 — REGNUM Семьям мобилизованных новосибирцев вернут деньги, потраченные на покупку формы и лекарств. Об этом во время пресс-конференции12 октября сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы предусматриваем компенсацию затрат на приобретение обмундирования, каких-то лекарственных средств и так далее, — приводит редакция «НГС Новости» слова Незамаевой. — Компенсационные выплаты, включая форму, — это выплаты бюджета города Новосибирска».

Она уточнила, что сейчас для получения компенсаций нужно предоставить документы и чеки, но вскоре будет подписано постановление об упрощённом порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первые выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованные новосибирцы начнут получать с 13 октября.

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