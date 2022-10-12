Вашингтон, 12 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Многие аналитики предупреждают о приближающейся мировой рецессии и продолжающемся падении фондовых рынков. Но как вы, как частный вкладчик, должны вести себя со своими деньгами, если и когда рецессия станет фактом? По словам журналиста американского телеканала CNBC Джима Крамера, вкладчики склонны почти рефлекторно возвращаться к наличным деньгам, когда дела идут плохо. Но, по словам эксперта, лихорадочно забирать деньги с биржи не стоит.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Его собственный девиз заключается в простой истине: «Где-то рынок всегда бычий». Это означает, что как потребитель вы должны смотреть на то, что покупаете, независимо от макроэкономической ситуации.

«А вы чистите зубы в кризис? Да. А вы моете голову в кризис? Естественно!» — отметил Крамер.

Как объяснил эксперт, его месседж заключается в том, чтобы просто инвестировать в компании с упором на так называемые товары народного потребления.