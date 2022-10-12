Грозный, , 10:03 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился долгому отсутствию информации от «чеченоговорящих шайтанов». Он высказал предположение, что они давно не проявляли себя из-за отсутствия возможности подзаряжать телефоны или, возможно, уже «сделали ноги». Чеченский лидер вновь призвал своих соотечественников, воюющих в составе нацистских формирований, отозваться и выйти навстречу бойцам из чеченских отрядов, если у них осталось хотя бы что-то мужское.

Рамзан Кадыров Government.ru

«Вы куда запропастились, чеченоговорящие шайтаны с нацистской стороны? Неужто видеокамеры у вас сломались или позировать больше сил нет? А может энергетический кризис на [территории б. УССР] сказался и заряжать аккумуляторы телефонов нечем?» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отмел это предположение, напомнив, что «удары по критической инфраструктуре на территории б. УССР были произведены лишь в понедельник» 10 октября, а от чеченоговорящих наемников нет «ни слуху ни духу уже давно».

Кадыров призвал своих соотечественников из-за рубежа, которые вошли в составы наемнических подразделений киевского режима «постараться чем-то быть похожими на мужчин и отозваться».