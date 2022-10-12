Москва, 12 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли диверсионно-террористические акты, которые киевские спецслужбы готовили в Московском регионе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Пресечена подготовка специальными службами [киевского режима] диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Задержан [проживающий на территории б. УССР] 1972 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что задержанный по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки террористических актов.

Задержанный в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием, у него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 октября в Брянске сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали киевского диверсанта.

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