Чебоксары, , 10:44 — REGNUM В Чувашии в 2022–2023 годах предусмотрено расселение 528 граждан, проживающих в 218 жилых помещениях (24 аварийных многоквартирных дома) общей площадью 7,9 тыс. кв. метров, на общую сумму свыше 383 млн рублей. Об этом 11 октября сообщает региональный минстрой.

Проблемы Ветхого Жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент заключены контракты на приобретение 146 жилых помещений из 218 запланированных. Сумма приобретения составляет 226,6 млн рублей, из них освоено 138,5 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ — 98,4 млн рублей», — пояснил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.

Расселение проводится в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике».

В настоящее время переселены 53 человека из 22 жилых помещений общей площадью 1 тыс. кв. метров.

В 2021 году расселили 73 жителя из 34 помещений общей площадью 1,1 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии обновляют реестр недвижимости, куда вносят записи о признании домов аварийными, что позволит покупателям избежать обмана при покупке жилья. Внесено почти 1,4 тыс. записей из необходимых 4 тысяч.

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