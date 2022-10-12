Эр-Рияд, , 10:06 — REGNUM Подразделения Пятого флота ВМС США провели операцию по пресечению контрабанды наркотиков. Об этом 12 октября сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление пресс-службы флота.

Груз наркотиков @US5thFleet

Так, в ходе патрулирования Оманского залива было задержано судно с грузом наркотиков. На борту судна были изъяты 5800 кг наркотических веществ растительного и синтезированного происхождения стоимостью $38 млн.

В пресс-службе Пятого флота отметили, что операция по пресечению ввоза наркотиков была проведена в сотрудничестве с ВМС Саудовской Аравии.

Ранее ВМС США провели аналогичную операцию, в ходе которой было изъято 320 килограммов синтезированных наркотиков. В командовании армии США неоднократно заявляли, что продажа наркотических веществ является средством заработка террористических группировок, которые действуют на Ближнем Востоке.