Стокгольм, , 10:04 — REGNUM Полиция безопасности и Энергетическое агентство Швеции призывают всех участников энергорынка нарастить свои ресурсы, чтобы иметь возможность обнаруживать и предотвращать потенциальные случаи саботажа. Об этом 12 октября сообщил телеканал SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Энергетический сектор должен принять меры для защиты того, что необходимо охранять», — сказал телеканалу Карл Мелин, пресс-секретарь Полиции безопасности.

Кроме того, Полиция безопасности Швеции хочет, чтобы владельцы электросетей и электроэнергетических компаний увеличили объемы отчетности. Спецслужбы хотят, чтобы бизнес отчитывался о малейших необъяснимых отклонениях.

В спецслужбе скрывать не стали: причина ужесточение правил — недавние взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2».