Астана, , 10:00 — REGNUM Казахстан и Катар намерены продолжать укреплять торгово-экономические связи. Об этом было заявлено на встрече в Астане 12 октября президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которая прошла в расширенном формате с участием официальных делегаций двух государств. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Встреча лидеров Казахстана и Катара akorda. kz

Отмечается, что стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-катарских отношений. Особое внимание было уделено перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Президент Казахстана отметил, что рассматривает Катар в качестве авторитетного члена международного сообщества, играющего важную роль на мировой арене.

Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности оказать всяческую поддержку катарским компаниям и пригласил их принять активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане. В частности, он указал на наличие возможностей в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, финансов.

Глава республики отметил, что в следующем году Казахстан и Катар отметят 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.

«Это знаковая веха. За этот период мы установили тесное межгосударственное сотрудничество. Налажен конструктивный политический диалог, основанный на узах традиционной дружбы и прочного партнерства, — указал Токаев. — Готовы и впредь укреплять казахско-катарские отношения».

В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о приверженности дальнейшему развитию всесторонних связей с Казахстаном, подчеркнув необходимость активизации работы двусторонней межправительственной комиссии.