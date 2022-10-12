Москва, , 10:00 — REGNUM Анонсированный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новый пакет санкций против РФ нельзя назвать опасным для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Любовь Хрустова.

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«Исходя из анонса председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, основу нового пакета санкций составят меры воздействия, сдерживающие стремление третьих стран и их представителей помочь России обойти введенные ранее ограничения, — сказала Хрустова. — В частности, упомянуто внесение в санкционные списки граждан и организаций, осуществляющих сбыт санкционных товаров в Россию. Анонсированные ограничения, безусловно, повлекут за собой последствия: ряд действующих партнеров во избежание попадания в санкционные списки предпочтут прекратить свое сотрудничество с российскими организациями и конечными потребителями, возникнет необходимость поиска новых контрагентов, разработки механизмов реализации надежных с точки зрения санкций поставок продукции в страну».

Тем не менее, как полагает Хрустова, ожидаемый пакет санкций нельзя назвать опасным для национальной экономики.

«Во-первых, в рамках глобальной экономической системы Россия выступает значимым игроком и незаменимым поставщиком по целому перечню товаров в различных отраслях (топливо и сырье, продовольствие, металлургическая продукция), — сказала экономист. — Многие страны зависят от импорта продукции из России, что обусловит сохранение их заинтересованности в сотрудничестве с РФ. А ограничения ЕС скорее будут способствовать усилению поляризации мирового сообщества, поскольку некоторые игроки не смогут сохранять нейтральный статус, окажутся вынуждены определиться со своей позицией и выбрать одну из сторон противоборства. Во-вторых, как объявила Урсула фон дер Ляйен, опыт предшествовавших санкций позволил Еврокомиссии учесть возможные пути обхода ограничений и предложить меры, делающие подобные уклонения невозможными».

Однако, как отметила Хрустова, аналогичный опыт к настоящему моменту был сформирован и в России: за прошедшие полгода экономика страны преобразилась и научилась функционировать в рамках новых условий и постоянного воздействия внешних стресс-факторов.

«Любые вводимые ограничения провоцируют развитие новых инструментов, нацеленных на поиск возможности их обхода. Например, недавно ряд турецких банков отказался от работы с картами «Мир», однако одновременно было объявлено о поиске альтернатив, включающих создание отдельной финансовой структуры для работы с российской платежной системой, — сказала экономист. — Не стоит забывать и о том, что, несмотря на существующие проблемы и критику, программа импортозамещения продолжает работать. Улучшению ситуации способствует и программа параллельного импорта. С течением времени количество незаменимых санкционных товаров сокращается, что будет снижать эффективность вводимых Европой ограничений. Кроме того, вызывают сомнения и возможные границы контроля со стороны Еврокомиссии за соблюдением предлагаемых мероприятий (как именно будет отслеживаться экспорт санкционной продукции в Россию)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что переориентация российского экспорта снизила эффект от санкций, наложенных Европейским союзом на Россию.

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