Москва, 12 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Анонсированный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новый пакет санкций против РФ нельзя назвать опасным для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Любовь Хрустова.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Исходя из анонса председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, основу нового пакета санкций составят меры воздействия, сдерживающие стремление третьих стран и их представителей помочь России обойти введенные ранее ограничения, — сказала Хрустова. — В частности, упомянуто внесение в санкционные списки граждан и организаций, осуществляющих сбыт санкционных товаров в Россию. Анонсированные ограничения, безусловно, повлекут за собой последствия: ряд действующих партнеров во избежание попадания в санкционные списки предпочтут прекратить свое сотрудничество с российскими организациями и конечными потребителями, возникнет необходимость поиска новых контрагентов, разработки механизмов реализации надежных с точки зрения санкций поставок продукции в страну».

Тем не менее, как полагает Хрустова, ожидаемый пакет санкций нельзя назвать опасным для национальной экономики.

«Во-первых, в рамках глобальной экономической системы Россия выступает значимым игроком и незаменимым поставщиком по целому перечню товаров в различных отраслях (топливо и сырье, продовольствие, металлургическая продукция), — сказала экономист. — Многие страны зависят от импорта продукции из России, что обусловит сохранение их заинтересованности в сотрудничестве с РФ. А ограничения ЕС скорее будут способствовать усилению поляризации мирового сообщества, поскольку некоторые игроки не смогут сохранять нейтральный статус, окажутся вынуждены определиться со своей позицией и выбрать одну из сторон противоборства. Во-вторых, как объявила Урсула фон дер Ляйен, опыт предшествовавших санкций позволил Еврокомиссии учесть возможные пути обхода ограничений и предложить меры, делающие подобные уклонения невозможными».

Однако, как отметила Хрустова, аналогичный опыт к настоящему моменту был сформирован и в России: за прошедшие полгода экономика страны преобразилась и научилась функционировать в рамках новых условий и постоянного воздействия внешних стресс-факторов.

«Любые вводимые ограничения провоцируют развитие новых инструментов, нацеленных на поиск возможности их обхода. Например, недавно ряд турецких банков отказался от работы с картами «Мир», однако одновременно было объявлено о поиске альтернатив, включающих создание отдельной финансовой структуры для работы с российской платежной системой, — сказала экономист. — Не стоит забывать и о том, что, несмотря на существующие проблемы и критику, программа импортозамещения продолжает работать. Улучшению ситуации способствует и программа параллельного импорта. С течением времени количество незаменимых санкционных товаров сокращается, что будет снижать эффективность вводимых Европой ограничений. Кроме того, вызывают сомнения и возможные границы контроля со стороны Еврокомиссии за соблюдением предлагаемых мероприятий (как именно будет отслеживаться экспорт санкционной продукции в Россию)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что переориентация российского экспорта снизила эффект от санкций, наложенных Европейским союзом на Россию.