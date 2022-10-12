Стокгольм, , 10:00 — REGNUM Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт (Умеренные) не верит, что он получит министерский портфель в следующем правительстве, но готов ему помочь. Об этом он рассказал в интервью газету Expressen.

Карл Бильдт Bengt Nyman

«Бывшие премьер-министры всегда в распоряжении ради интересов нации», — замечает Бильдт.

Ранее среди Умеренных высказывались предположения, что контакты Бильдта в Турции могут дать ему право на роль временного «министра по делам НАТО» во время вступления Швеции в альянс. Сам он не хочет спекулировать, но говорит, что считает, что может принести больше пользы «другими способами, неофициально».

Напомним, что в 1990-х имя Карла Бильдта было связано с евроинтеграцией Швеции. Он также был активным сторонником вхождения скандинавской страны в НАТО.

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