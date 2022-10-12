Москва, , 09:59 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыло схему террористического акта на Крымском мосту.

Теракт на Крымском мосту Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Организатором преступления ведомство считает главное управление разведки минобороны киевского режима, в том числе руководителя ведомства Кирилла Буданова, сотрудников и агентуру.

Бомбу закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой, упакованной на 22 паллетах общим весом более 22 тонн.

В начале августа груз направили из Одессы в болгарский Русе по контракту №08.02.2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S. A. (Русе). Далее «плёнка» прибыла в грузинский Поти, а оттуда — в Армению. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз растаможили по правилам ЕАЭС. Там же произошла подмена документов. По новым бумагам отправителем являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), а получателем ООО «Лидер» (Москва).

4 октября груз пересёк российскую границу через контрольный пункт «Верхний Ларс». 6 октября его разгрузили на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае. На следующий день документы вновь были изменены, отправителей оказалось ООО «ТЭК-34» из Ульяновска, а получателем вымышленная компания в Крыму.

Паллеты загрузили в грузовик Махира Юсубова, который отправился в Симферополь. 8 октября в 6:03 был осуществлён подрыв.

В рамках уголовного дела задержаны восемь человек, в том числе пятеро граждан РФ.