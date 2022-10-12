Москва, 12 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла схему террористического акта на Крымском мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Организатором преступления ведомство считает главное управление разведки минобороны киевского режима, в том числе руководителя ведомства Кирилла Буданова, сотрудников и агентуру.

Бомбу закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой, упакованной на 22 паллетах общим весом более 22 тонн.

В начале августа груз направили из Одессы в болгарский Русе по контракту №08.02.2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S. A. (Русе). Далее «плёнка» прибыла в грузинский Поти, а оттуда — в Армению. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз растаможили по правилам ЕАЭС. Там же произошла подмена документов. По новым бумагам отправителем являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), а получателем ООО «Лидер» (Москва).

4 октября груз пересёк российскую границу через контрольный пункт «Верхний Ларс». 6 октября его разгрузили на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае. На следующий день документы вновь были изменены, отправителем оказалось ООО «ТЭК-34» из Ульяновска, а получателем вымышленная компания в Крыму.

Паллеты загрузили в грузовик Махира Юсубова, который отправился в Симферополь. 8 октября в 6:03 был осуществлён подрыв.

В рамках уголовного дела задержаны восемь человек, в том числе пятеро граждан РФ.