Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM Опальный киномагнат Харви Вайнштейн находится в камере в невыносимых условиях в ожидании ежедневных судебных заседаний, как передает агентство France-Presse.

Харви Вайнштейн (сс) Georges Biard

Знаменитый продюсер 10 октября вновь предстал перед судом по обвинению в сексуальных нападениях на пять женщин в период с 2004 по 2013 год.

В случае признания его виновным в этих преступлениях, которые он отрицает, его могут приговорить к заключению более чем на 100 лет в дополнение к 23 годам, которые он уже отбывает за сексуальные преступления, совершенные в Нью-Йорке.

На судебном процессе во время определения состава присяжных адвокат Вайнштейна Марк Верксман заявил, что в камере, где содержат Вайнштейна, передвигающегося на инвалидной коляске, созданы «антисанитарные» условия и царит зловоние.

«Условия почти средневековые. Меня беспокоит его здоровье и его способность пережить это испытание… без сердечного приступа или инсульта, — сказал Верксман суду. — Ему 70 лет».

Судья Лиза Ленч сказала, что поговорит с помощниками шерифа, которые отвечают за содержание Вайнштейна под стражей во время суда.

«Я не преуменьшаю [проблему]. Я просто не уверена, что многое можно сделать», — сказала Ленч.

Ожидается, что отбор присяжных займет несколько дней. Суд может продлиться два месяца.

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