Ереван, , 18:23 — REGNUM В Армении активизировались прозападные и антироссийские силы, что ведёт к уменьшению влияния пророссийских сил в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил политолог Аслан Рубаев.

Армяно-турецкие преговоры Primeminister.am

Нэнси Пелоси и выдвинули формулировку о выходе из ОДКБ, о предательстве армян русскими. Они, по сути, являются последователями Никола Пашиняна, так как вышли из той же шинели. Идеологические процессы в Армении сейчас бурлят очень серьёзные, и России, конечно, надо как-то удержать Армению за собой. Но по тому, что сейчас происходит в стране, возникают самые тревожные ощущения. Пророссийских сил в Армении, к сожалению, становится всё меньше и меньше. И эти переговоры, которые произошли в таком, без участия России, тройном формате, конечно же, тоже не к добру. Аслан Рубаев На фоне антиправительственной оппозиции в Армении, которая, так скажем, представляет «проармянские», национально ориентированные силы и выступает за союз с Россией, активизировались различные либеральные круги, которые координируются американскими спецслужбами и различными абсолютно прозападными фондами. Они просто боготворили приезд в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса СШАи выдвинули формулировку о выходе из ОДКБ, о предательстве армян русскими. Они, по сути, являются последователями, так как вышли из той же шинели. Идеологические процессы в Армении сейчас бурлят очень серьёзные, и России, конечно, надо как-то удержать Армению за собой. Но по тому, что сейчас происходит в стране, возникают самые тревожные ощущения. Пророссийских сил в Армении, к сожалению, становится всё меньше и меньше. И эти переговоры, которые произошли в таком, без участия России, тройном формате, конечно же, тоже не к добру.

Напомним, что 6 октября в Праге прошли переговоры Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.