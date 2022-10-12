Москва, , 09:57 — REGNUM В связи с обнародованной ФСБ о теракте на Крымском мосту, политолог Владимир Корнилов в своем телеграм-канале 12 октября обнародовал важный аргумент для того, чтобы прекратить реализацию зерновой сделки:

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия»

«Обратите внимание! Согласно сообщению ФСБ, взрывчатка для подрыва Крымского моста прибыла в августе МОРЕМ (!) из Одессы в Болгарию. То есть для совершения теракта в России киевские террористы использовали зерновую сделку! Важный аргумент для того, чтобы не продлевать ее в нынешнем виде!».

Напомним, ранее ФСБ заявило о том, что бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в болгарский Русе по контракту №08.02.2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S. A. (Русе).

На текущий момент восемь соучастников подготовки теракта задержаны. Из них пятеро — граждане России, трое — граждане Армении и граждане с территории б. УССР.

Читайте также: Пятеро граждан России задержаны за теракт на Крымском мосту