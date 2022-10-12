Донецк, , 09:56 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

Помимо того, уточняется, что в 09:45 киевские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что стратегическая операция по нанесению поражения критически важным объектам — крайне трудоёмкий процесс, всё идёт нормально.