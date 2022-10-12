Москва, , 09:56 — REGNUM Российские банки активно повышают ставки по вкладам, что может привести к тому, что отток денег населения замедлится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Существует несколько причин для оттока денег населения из банков: снижение ключевой ставки до 7,5%, санкционное давление на экономику, нестабильность курса валют, снижение ставок по банковским вкладам до 6,5-7% на конец сентября, а также переживания граждан после объявленная частичной мобилизации и стремление населения хранить деньги дома «под подушкой», — сказал экономист. — Динамика снятия наличных денежных средств может продолжиться под влиянием внешних факторов до конца 2022 года. Однако банки активно повышают ставки по вкладам до 8-9%, что может привести к частичному замедлению общего объёма снятия наличных средств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов объяснил, избежит ли банковская система РФ оттока денег населения.

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