Оренбург, , 09:55 — REGNUM В Оренбургской области сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. По сравнению с прошлым годом отмечено снижение безработицы, сообщили 12 октября в пресс-службе областного правительства.

Бен Шан. Безработица

В настоящее время в Оренбуржье числится 8,1 тыс. безработных, состоящих на учете службы занятости. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% рабочей силы. В 2021 году данные показатели составляли 10,3 тыс. и 1,1% соответственно.

С начала года за поиском работы в центры занятости обратились 45,5 тыс. оренбуржцев. Из них 31,1 тыс. человек трудоустроены. Сейчас в базе службы 18,7 тыс. вакансий для работы в разных сферах и отраслях.