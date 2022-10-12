Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Благодаря поручениям президента России Владимира Путина, которые он дал по итогам совещания в сентябре по долгосрочному социально-экономическому развитию Камчатки, в бухте Бечевинская будет построена станция по перегрузке сжиженного газа. Регион сможет покупать экологичное топливо по регулируемой цене и полностью перейдёт с мазута на газ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Пресс-служба правительства Удмуртии Газификация

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Компания «Новатэк» планирует завершить строительство станции в конце 2024 года. Она станет хабом по перевалке газа, который добыли на Ямале и с Камчатки будет отправляться потребителям по всему миру, а также полностью закроет потребности края.

«Используя этот хаб, мы компенсируем дефицит природного газа, который сформировался ввиду исчерпания наших камчатских месторождений. Хочу отдельно поблагодарить компанию «Новатэк» и Леонида Михельсона, который на совещании президента прямо сказал, что они, как социально ответственная компания, возьмут на себя финансирование всей инфраструктуры. Это достаточно дорогостоящие объекты — челноки для перевозки газа до Петропавловска-Камчатского и плавучее хранилище для газа, которое позволит необходимый объём концентрировать», — прокомментировал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Глава региона также отметил, что строительство станции открывает перспективы для газификации котельных, которые находятся в изолированных точках Камчатки вблизи автомобильных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, карта Ульяновской области пополнилась несколькими объектами, где подключили природный газ.