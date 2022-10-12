Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM Объявленная в России частичная мобилизация вызвала рост числа заявок на срочную продажу квартир в крупных городах. Это, в свою очередь, привело к ощутимому снижению цен на вторичном рынке, особенно в Петербурге и Москве, сообщили 12 октября в пресс-службе федеральной базы недвижимости Restate.ru.

Вторичное жильё Дарья Антонова © ИА REGNUM

Снижение цен на вторичное жилье отмечается по всей стране, однако ощутимее всего оно в двух столицах России. Так, в Петербурге один квадратный метр «вторички» стал дешевле на 2,2% (на 4 тыс. рублей), в Москве падение стоимости жилья колеблется между 10-20%, за последние три месяца квадратный метр в городе подешевел в среднем на 31 тыс. рублей.

«На первичном рынке ситуация несколько иная: застройщики, находясь в тисках проектного финансирования и по-прежнему растущей себестоимости строительства, не могут так же оперативно снижать цены, как частные владельцы квартир», — заметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние полгода отмечается резкий спад интереса к аренде и покупке жилья.

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