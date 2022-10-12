Кировград, Свердловская область, , 09:55 — REGNUM В Кировграде Свердловской области при поддержке «Производства полиметаллов» благоустроили родник. Его открыли на улице Пушкина директор филиала «Производство полиметаллов» (ППМ) АО «Уралэлектромедь» Алексей Беннер, председатель думы Кировградского городского округа Владимир Багин и председатель общественного движения «Наш Кировград» Игорь Хабибуллин. Родник был обустроен активистами-общественниками при поддержке кировградских металлургов и городской администрации.

Возле родника. Фото: ugmk.com

Проект реконструкции благоустройства разработал начальник проектно-конструкторского отдела ППМ Сергей Петровский. «Кировградцы уже много лет берут воду для питья именно из этого источника. Каждый день к роднику приезжают десятки горожан. Задача проекта — превратить это место в одно из красивых природных уголков Кировграда, которое бы радовало всех жителей. На первом этапе стояла задача максимально собрать родниковую воду, чтобы она не уходила в землю», — рассказал он.

Для увеличения потока воды на роднике смонтировали искусственный водосборник. А для удобства вместо покосившейся беседки установили деревянный домик, построили тротуар и лестничный марш, облагородили прилегающую территорию. В планах организаторов украсить домик резным деревянным декором по мотивам сказок Пушкина. Кроме того, проектом предусмотрен монтаж освещения домика как внутри, так и снаружи.