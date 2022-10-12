Кигали, 12 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё встретился с коллегами из Руанды и Танзании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи, состоявшейся в кулуарах собрания Межпарламентского союза, представитель Южной Кореи попросил спикера парламента Танзании Тулию Эксон и спикера сената Руанды Огюстена Иямуремье поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030, а также обсудил с ними вопросы экономического сотрудничества.

«Танзания и Рунда — две из самых быстро развивающихся стран и ядро дипломатии в Африке», — заявили в южнокорейском парламенте.