Благовещенск, 12 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Амурской области задержали женщину, которая предприняла попытку начать торговать синтетическими наркотическими веществами. Через интернет она закупила более 2,5 тыс. доз наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе управления МВД по региону.

Пресс-служба калужского областного управления МВД России Наркотики

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Вес вещества составлял около полкило. Доставку наркотиков амурчанка оформила на соседа, который выразил готовность помочь женщине, не зная, что она покупает. Запрещённые вещества прислали по почте. В посылке находился принтер, в который запаковали наркотики. Общая их стоимость оценивается в 5 млн рублей.

Вещество жительница Благовещенска собиралась фасовать и продавать бесконтактным способом. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, наркотики и более 27 килограмм наркосодержащих растений заготовил якобы для личного употребления мужчина из Белогорска. Запрещённые вещества обнаружили в его квартире правоохранители в начале октября.