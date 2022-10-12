Кирилл Аверьянов, 12 октября 2022, 10:58 — REGNUM В последнее время активно идут разговоры о прямом вступлении Белоруссии в специальную военную операцию России на территории б. УССР. Как будто Минск не участвует в ней с 24 февраля. Александр Лукашенко не лукавил, когда говорил, что его республика уже в СВО, и, как мне представляется, делает всё возможное, чтобы помочь союзным силам победить.

Специальная военная операция
Специальная военная операция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Возможное задействование в конфликте белорусской армии, о чём сейчас все говорят, представляется мне ошибочным шагом, который точно не повлияет на изменение ситуации на фронте в нашу пользу, однако может существенно осложнить жизнь нашим военным.

Начнём с того, что военный потенциал Белоруссии, вежливо говоря, весьма скромный. Белорусская армия — это 45 тысяч человек личного состава, не считая гражданского персонала. Формируется она почти полностью из срочников. Число профессионалов-контрактников незначительное. Прибавим к этому полное отсутствие боевого опыта. В рейтинге Global Firepower Белоруссия находится на 52-м месте, уступая Португалии, Чехии, Сингапуру, Бангладеш и Нигерии. Смогут белорусские военные выполнять серьёзные боевые задачи в таком состоянии? Ответ очевиден.

А вот создать дополнительные трудности вполне могут. Длина линии фронта для российской армии на сегодняшний день — примерно 1300 км. В случае вступления Белоруссии она увеличится на 1084 км. Держать её одними белорусскими силами будет невозможно, придётся распылять мобилизованные российские силы.

В прямой досягаемости бандеровской артиллерии находятся два из шести областных центров (Брест и Гомель), а также такие крупные города, как Пинск и Мозырь (где расположен стратегически важный нефтеперерабатывающий завод). При поставках странами НАТО дальнобойных ракет бандеровцы смогут бить и по Минску. Придётся задействовать возможности российской ПВО.

Белоруссия не сможет одновременно наступать на территории б. УССР и держать огромный фронт со странами НАТО — Польшей, Литвой и Латвией (протяжённость границы с ними — 1250 км). А раскачивать оттуда будут, в этом нет никаких сомнений. И засылка ДРГ — это ещё самый оптимистичный сценарий.

Ну и, конечно, вступление Белоруссии в СВО вызовет острейшую социальную напряжённость в республике, чреватую новой попыткой государственного переворота со стороны БЧБ-сообщества. Только уже по законам военного времени, а не «мирного протеста».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности
Администрация президента Белоруссии

Что же реально полезного может сделать Белоруссия, чтобы помочь своему стратегическому союзнику?

Во-первых, предоставлять России территорию для нанесения авиационных и ракетных ударов по западным и центральным областям на территории б. УССР. Во-вторых, забить все белорусские предприятия российским гособоронзаказом. Организовать на территории Белоруссии новые предприятия по производству, к примеру, китайских квадрокоптеров. В-третьих, принимать на лечение раненых русских бойцов. В-четвёртых, оказывать России полную дипломатическую поддержку на мировой арене.

Также важно продолжать тотальную зачистку белорусского общества от нелояльных России элементов. Сегодня борцы с «режимом Лукашенко» и борцы с Россией — это одни и те же «змагары».

Уверен, что Александр Лукашенко готов помогать России по всем указанным направлениям и внести тем самым свой вклад в нашу общую победу.