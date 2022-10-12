Франция усиливает военное присутствие в Восточной Европе
Париж, 12 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Франция усилит свое военное присутствие на восточном фланге НАТО, передает BFM TV.
Иван Шилов ИА REGNUM
НАТО
Франция развернет в ближайшие недели бронетранспортеры и танки в Румынии, а также подкрепления в Эстонии.
«Это решение президента Франции Эммануэля Макрона поднять оборонительную позицию на восточном фланге Европы было принято с учетом ситуации на восточном фланге НАТО», — заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Как сообщало ИА REGNUM, западные страны должны проявлять сдержанность и осторожность в своих заявлениях по поводу ядерного оружия, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
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