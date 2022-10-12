Назначен новый прокурор Новосибирской области
Новосибирск, 12 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области назначен новый прокурор региона. Им стал Александр Бучман. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Прокуратура
«Назначить на пятилетний срок Бучмана Александра Ефимовича прокурором Новосибирской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Отметим, что ранее Бучман был прокурором Амурской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе 2022 года Яков Хорошев покинул должность прокурора Новосибирской области. Претендентом на освободившееся место тогда назывался именно Александр Бучман.
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