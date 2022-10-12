Вашингтон, 12 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Ограничения в своей версии законопроекта по сделке по продаже Анкаре американских истребителей F-16 снял Сенат США, такое же решение ожидается и от палаты представителей этой страны. Об этом 12 октября сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

«Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции самолетов F-16, были удалены из сенатской версии законопроекта. В версии законопроекта палаты представителей также имеется аналогичное дополнение с условиями, но ожидается, что эти пункты также будут сняты», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по окончании работы Сената США над документом последний преобразуют в совместный текст с версией палаты представителей и направят на утверждение американскому президенту Джо Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава турецкого управления оборонпрома Исмаил Демир заявил, что возможность закупки российских истребителей Су-35 в случае, если сорвётся сделка по приобретению американских истребителей F-16, готовы рассмотреть власти Турции.