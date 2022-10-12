Сенат США снял ограничения по сделке по продаже истребителей Турции
Вашингтон, 12 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Ограничения в своей версии законопроекта по сделке по продаже Анкаре американских истребителей F-16 снял Сенат США, такое же решение ожидается и от палаты представителей этой страны. Об этом 12 октября сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
«Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции самолетов F-16, были удалены из сенатской версии законопроекта. В версии законопроекта палаты представителей также имеется аналогичное дополнение с условиями, но ожидается, что эти пункты также будут сняты», — говорится в сообщении.
Также указывается, что по окончании работы Сената США над документом последний преобразуют в совместный текст с версией палаты представителей и направят на утверждение американскому президенту Джо Байдену.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава турецкого управления оборонпрома Исмаил Демир заявил, что возможность закупки российских истребителей Су-35 в случае, если сорвётся сделка по приобретению американских истребителей F-16, готовы рассмотреть власти Турции.