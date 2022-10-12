Москва, 12 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Стратегическая операция по нанесению поражения критически важным объектам — крайне трудоёмкий процесс, все идёт нормально, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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«Разведка НАТО не сумела вскрыть наши намерения, натовскую систему мы ПВО преодолели легко. Да, не на 100%, но это невозможно в принципе, у любой ракеты есть КПД. Если 80% орудий достигли цели, то это отличный результат», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий также порассуждал на тему, почему не разнесли Банковую.

«Да зачем на них тратить снаряды, если их можно эффективно использовать по другим объектам. Смысл сносить здание офиса Зеленского? Я — прагматик и циник в этом вопросе, на кой черт они нужны, когда есть цели важнее, а эти деятели все равно в бункерах сидят?» — указал депутат.

По его данным, сейчас проводится расчёт боеприпасов, необходимых для поражения.

«Все необходимые цели будут постепенно уничтожаться, нужен крайне чёткий холодный расчёт, а спешка нужна только при ловле блох, здесь совершенно не требуется», — добавил Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, удары российскими высокоточными ракетами выявили уязвимость систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ и их неспособность прикрыть ключевые цели энергетической инфраструктуры б. УССР, пишет британская газета Financial Times.

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