Бухарест, 12 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Избрание Румынии в Совет по правам человека (СПЧ) ООН обязывает официальный Бухарест активизировать свою работу по защите «западных демократических ценностей». Об этом 12 октября со ссылкой на заявление румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам Ауреску, Румыния намерена на международном уровне поддерживать беженцев из бывшей УССР, а также добиваться введения дополнительных юридических санкций против Российской Федерации.

«Помимо прочего, мы планируем бороться за свободу выражения мнений и права женщин во всем мире», — резюмировал Ауреску.

Напомним, 11 октября в ходе 17-го пленарного заседания 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Румыния была избрана членом СПЧ на период 2023–2025 гг.