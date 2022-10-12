Луганск, 12 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими карателями Троицкого в Луганской Народной Республике из HIMARS погиб мирный житель, еще один человек пострадал, сообщили 12 октября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Defense. gov HIMARS

«В результате вчерашнего обстрела н. п. Троицкое с применением американской РСЗО М142 HIMARS (три ракеты) погиб мирный житель и ранена женщина 1971 г. р., а также разрушен жилой дом», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 октября вооруженные формирования нацистского киевского режима обстреляли Горловку и Киевский район Донецка.

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