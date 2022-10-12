Самара, 12 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Дополнительную экипировку для военнослужащих начали шить на одной из швейных фабрик Самарской области. Эту информацию 12 октября подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейной машинкой

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Сообщается, что сейчас на фабрике каждый день шьют по 300 теплых непромокаемых спальных мешков. Кроме этого, планируется обеспечить мобилизованных, дополнительно к обмундированию Минобороны, ковриками, рюкзаками, аптечками.

Отмечается, что в ближайшее время на фабрике намерены начать производство другой необходимой для военнослужащих экипировки.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщал о том, что благодаря работе Министерства обороны мобилизованные граждане обеспечены необходимым обмундированием довольствием. При этом дополнительная экипировка, которая может быть полезной воинам в зоне спецоперации, будет приобретена и предоставлена за счет средств областного бюджета.

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