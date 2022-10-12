Власти Карелии окажут дополнительную помощь семьям мобилизованных
Петрозаводск, 12 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Власти Карелии окажут дополнительную региональную помощь семья мобилизованных и основной акцент сделают на детей, сообщил 12 октября глава республики Артур Парфенчиков.
По его словам, наряду с федеральными мерами поддержки региональные власти приняли решение на время службы ввести дополнительную региональную помощь для семей мобилизованных и военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции (СВО).
Так, семьи мобилизованных на время освободят от платы за детский сад, обеспечат школьников 5-11 классов бесплатным горячим питанием, предоставят детям возможность бесплатно посещать республиканские культурные мероприятия и музеи.
«Вводим для детей бесплатное посещение всех наших государственных учреждениях допобразования, а также занятий в водноспортивном центре «Акватика» и ФОКе на Ключевой», — добавил Парфенчиков.
Помимо этого, студенты колледжей и техникумов обучающихся на коммерческой основе получат компенсацию стоимости обучения. Также предусмотрена единовременная материальная помощь на газификацию индивидуальных домов.
«Поможем и в рамках социального контракта. Каждый случай будем рассматривать индивидуально», — подытожил Парфенчиков.