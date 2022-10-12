Маркс, Саратовская область, 12 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Саратовской области по факту госпитализации в медучреждение детей с подозрением на отравление окисью углерода проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

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По предварительным данным, 11 октября двое детей в возрасте семи и 17 лет находились по месту жительства в квартире дома, расположенного по улице Рабочая города Маркса. Несовершеннолетние почувствовали недомогание и сказали об этом взрослым. По вызову родителей приехали медики, которые госпитализировали детей с подозрением на отравление окисью углерода (продукты горения).

Ранее ИА REGNUM передавало, в начале марта в Марксе две 17-летние девушки были доставлены в больницу с подозрением на отравление продуктами горения.

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