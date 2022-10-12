Донецк, 12 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования подвергли артиллерийским обстрелам Киевский район Донецка и населённый пункт Гольмовский. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрелы Киевского района Донецка и Гольмовского были зафиксированы в 09:15 (совпадает с мск) и во время них по городу и населённому пункты было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм и пять снарядов калибра 155 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны киевского режима Алексей Резников заявил, что на территорию бывш. УССР доставили германский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.