Кронштадт, Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Носовую часть атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в ночь на 12 октября отправили к зданию Музея военно-морской славы в Кронштадте. До этого к месту музеефикации была доставлена кормовая часть легендарной советской подлодки, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

пресс-служба АНО «Остров фортов» К-3 «Ленинский комсомол»

Вес подлодки — более 2,5 тысяч тонн, длинна — свыше 107 метров. Именно поэтому ее пришлось распилить на две части. Кормовую часть уже доставили из грузового порта Моби Дик в Кронштадт.

По пути следования необычного груза было демонтировано более 70 дорожных конструкций, а к зданию Музея военно-морской славы проложена специальная подъездная дорога. Вся дорожная инфраструктура затем будет восстановлена.

Напомним, К-3 «Ленинский комсомол» является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой. Название «Ленинский комсомол» унаследовала от одноименной подлодки «М-106», погибшей в 1943 году. Спуск на воду состоялся в 1957 году, а вывели из строя лодку в 1991 году.