Крупнейший банк США BNY Mellon начал принимать криптовалюту
Вашингтон, 12 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Крупнейший американский банк Bank of New York Mellon (BNY Mellon) начать принимать на хранение криптовалюту и цифровые активы, сообщается на сайте финансовой организации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Криптовалюта
В сообщение отмечается, что «некоторые клиенты» теперь могут хранить и переводить биткойны и «эфир» (Ethereum).
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Казахстане официально разрешили свободное обращение криптовалют.