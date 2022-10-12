Вашингтон, 12 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Крупнейший американский банк Bank of New York Mellon (BNY Mellon) начать принимать на хранение криптовалюту и цифровые активы, сообщается на сайте финансовой организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

В сообщение отмечается, что «некоторые клиенты» теперь могут хранить и переводить биткойны и «эфир» (Ethereum).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Казахстане официально разрешили свободное обращение криптовалют.