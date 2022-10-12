Абакан, 12 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На поддержку мобилизованных и их семей Хакасия направила уже более 50 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

R-19.ru Частичная мобилизация в Хакасии

11 октября в Хакасии состоялся брифинг, на котором были затронуты вопросы предоставления региональных мер поддержки мобилизованным и их семьям.

По словам заместителя главы региона по соцвопросам Михаила Побызакова, на сегодняшний день резервный фонд правительства республики «практически весь исчерпан». После объявления частичной мобилизации Хакасия выделила 20 млн рублей на формирование набора с предметами первой необходимости для мобилизованных. Ещё 35 млн рублей выделили на выплаты мобилизованным и их семьям в рамках первого пакета мер.

«То есть нами уже свыше 50 млн направлено на те или иные виды поддержки», — отметил Побызаков.

Минтруд Хакасии сейчас ведёт работу по перечислению средств семьям в рамках первого пакета региональных мер. Речь идёт о трёх разовых выплатах из резервного фонда регионального правительства: «40 тысяч рублей — столько в общей сложности перечислятся среднестатистической семье с двумя детьми».

На сегодня от граждан поступило около тысячи заявлений. К 11 октября семьям перечислили 13 млн рублей. Процесс идёт без перебоев, заверил Побызаков. Процедура носит заявительный характер. Управления соцподдержки запрашивают минимальный пакет документов.

Как уточняют власти Хакасии, введение следующей единовременной выплаты требует внесения изменений в республиканский бюджет. Речь идёт об увеличении единовременной помощи на всю семью мобилизованного до 100 тысяч рублей.

«По закону, внести эти изменения в бюджет могут депутаты Верховного совета Хакасии, что, как ожидается, произойдёт на сессии 26 октября», — говорится в сообщении.

Второй пакет мер соцподдержки оценивается в сумму не менее 150 млн рублей. Кроме того, будут рассматриваться поправки в действующие законы в связи с предложением о введении ряда различных льгот для семей мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Власти Хакасии уже отчитались о полном выполнении задач по частичной мобилизации.