Дортмунд, Германия, 12 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с испанской «Севильей» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Боруссия» (Дортмунд)

На 18-й минуте счёт в матче открыл защитник «Севильи» Танги Куасси. А на 35-й полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем сравнял счёт.

На сегодняшний день «Боруссия» занимает второе место в группе G, на счету команды семь очков. «Севилья» идёт на третьем месте с двумя очками.

Читайте также: Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Ред Булл Зальцбург» в матче ЛЧ