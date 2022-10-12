Киев, 12 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На территорию бывш. УССР доставили германский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщил 12 октября министр обороны киевского режима Алексей Резников.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Алексей Резников

«IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США… И нам нужно больше», — написал Резников на странице в социальной сети.

Он объявил о «новой эре» противовоздушной обороны на территории бывш. УССР.

Ранее об отправке Киеву первого комплекса из четырёх обещанных ПВО IRIS-T SLM сообщили немецкие СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усиление поставок западного вооружения сделают Киеву «только больнее».