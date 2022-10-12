Москва, 12 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Находящийся в Крыму наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА), являющийся полным аналогом авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», проинспектировал главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов. Об этом 12 октября сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Главком ознакомился с объектом, оценил возможность продолжения его работы и провел рабочее совещание», — отметил в беседе с ТАСС источник.

Он добавил, что Евменов отошёл от предложенного ему плана осмотра объекта и лично детально изучил практически все помещения и боевые посты огромного крымского наземного «авианосца» в Саках.

Отмечается, что все мероприятия прошли в закрытом режиме.

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Напомним, комплекс НИТКА был построен для тренировок палубной авиации ВМФ СССР, которые начались в 1982 году. После 1991 года и перехода в подчинение Киева специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца, был заброшен. В марте 2014 года комплекс палубной авиации НИТКА вошёл в состав Вооружённых сил РФ.