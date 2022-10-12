Москва, 12 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Брянске сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали киевского диверсанта. Об этом 12 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка [киевскими] спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске», — отметили в ЦОС.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий был задержан гражданин территории б. УССР, 1967 года рождения. По информации ФСБ, по заданию СБУ он прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный спецслужбой киевского режима, с компонентами взрывных устройств.

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — отметили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что сборку самодельной бомбы подозреваемый осуществил в арендованной квартире под контролем специалиста-взрывотехника спецслужбы киевского режима. Затем провёл разведку на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить СВУ и осуществить взрыв большой мощности.

У задержанного изъято взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.

Следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Крымском мосту произошёл взрыв грузового автомобиля. В результате инцидента погибли четыре человека, загорелась цистерна поезда и обрушились два пролета моста. СК РФ по факту инцидента возбудил уголовное дело. ФСБ заявила, что организаторами подрыва Крымского моста являлись главное разведывательное управление киевского режима и его глава Кирилл Буданов.