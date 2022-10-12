Вологда, 12 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Вологодской области число убыточных предприятий за год выросло на 6%. Об этом сообщает Вологдастат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Убытки

Рост доли убыточных организаций по сравнению с январем-июлем 2021 года отмечен в сфере производства мебели — на 50%, ремонта и монтажа машин и оборудования — на 25%, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 28,6%, строительства — на 7,1%, транспортировки и хранения — на 28%, деятельности в области информации и связи — на 33,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти заявили, что в новых экономических условиях бюджет региона в 2023 году не только обеспечит выполнение социальных обязательств, но и направит средства на развитие области.