Новая Каховка, Херсонская область, 12 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В городе Новая Каховка Херсонской области вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего прогремело не менее десяти взрывов. Об этом 12 октября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Вторая… Работает ПВО: более шести воздушных взрывов», — говорится в сообщении от 08:39 (совпадает с мск).

Также позднее, в 08:50, в администрации Новой Каховки сообщили ещё о четырёх взрывах в результате работы ПВО и предупредили о возможном попадании ракет по территории города.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ФСБ России сообщили, что общий вес груза со взрывчаткой для Крымского моста составил более 22 тонн.