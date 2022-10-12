Загреб, 12 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Загребское «Динамо» сыграло вничью с австрийским «Ред Булл Зальцбург» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Футбол

На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Николас Зайвальд. А на 40-й хавбек «Динамо» Роберт Любичич сравнял счёт.

На сегодняшний день «Динамо» занимает четвёртое место в группе H, на счету команды четыре очков. «Ред Булл Зальцбург» идёт на втором месте с шестью очками.

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