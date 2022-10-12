Красноярск, 12 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Красноярске вынесен приговор врачу-хирургу железнодорожной больницы, которого обвиняли смерти пациента. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Minzdravkk.ru Операция

По данным следствия, в апреле 2019 года в больницу в плановом порядке поступил мужчина с «грыжей передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены». Несмотря на противопоказания, под руководством подсудимого была проведена лапароскопическая герниопластика.

Однако из-за несвоевременно диагностированных нарушений операция повлекла развитие неблагоприятных последствий в виде сепсиса и перитонита. В результате пациент спустя несколько месяцев скончался в другой больнице.

Уголовное дело было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека». По итогам слушаний хирург признан виновным и приговорён к двум годам лишения свободы условно.