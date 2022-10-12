Великий Новгород, 12 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан и их семей. Помимо единовременной выплаты в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному жителю региона, пакет социальных гарантий обеспечит поддержкой их детей и жен.

A.Savin Здание правительства Новгородской области

Среди установленных указом губернатора мер — 50%-ная компенсация родительской платы за детский сад, бесплатное горячее питание школьникам 5-11-х классов, студентам колледжей и техникумов региона, первоочередное зачисление детей в группы продленного дня в начальной школе, бесплатное оздоровление и отдых в медицинских организациях региона, бесплатный проезд и путевки в лагерь на период каникул, бесплатные секции и кружки для детей, бесплатные юридические консультации и помощь в поиске работы, получение дополнительной специальности, бесплатная психологическая помощь.

«Акцентировал внимание коллег на том, чтобы к проблемам семей мобилизованных был индивидуальный подход. Каждый был услышан и поддержан. Это принципиально важно. Беру это на свой личный контроль», — заявил 12 октября Андрей Никитин.