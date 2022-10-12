Париж, 12 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. На следующий день после присоединения нефтеперерабатывающего завода Donges к общественному движению забастовка продолжается на четырех объектах группы TotalEnergies во Франции, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Нефтеперерабатывающий завод в Нормандии, недалеко от Гавра, топливный склад Фландры, недалеко от Дюнкерка, завод Ла-Мед и нефтеперерабатывающий завод Фейзен проголосовали за присоединение к забастовки.

Как сообщало ИА REGNUM, во французском департаменте Валь-де-Марн были арестованы пять человек за то, что они тайно продавали бензин.

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